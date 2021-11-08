Плант: «Я вернусь и снова стану чемпионом мира»

Американец прокомментировал поражение от Канело

Калеб Плант / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Калеб Плант (21-1, 12 КО) обратился к своим болельщикам после поражения от Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Американский боксер заверил, что вернется после этой неудачи и еще завоюет чемпионский титул.

«Я подчинил своей воле почти весь мир и делал это исключительно с энтузиазмом и навыками. Я вернусь. Я показал, что мое место на топовом уровне. Я снова стану чемпионом мира. Я никогда не боялся играть по-крупному или уйти на щите. Спасибо всем моим болельщикам и сторонникам».

Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.