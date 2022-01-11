Планы на завершение карьеры уже есть. Усик учится на психолога

Александр Усик / Фото: Instagram

Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу USYK17 заявил, что после завершения спортивной карьеры может стать психологом.



Просто так мне диплом не нужен, чтобы лежал дома. Хвастаться им – зачем это нужно? Его можно на барахолке купить и показывать, сделать на принтере. Для меня это интересно. Может быть, в дальнейшем я стану знаменитым психологом – ко мне будут люди приходить».