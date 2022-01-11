Глава WBC Ukraine: «В бою с Фьюри шансы Усика 50/50»
Планы на завершение карьеры уже есть. Усик учится на психолога
Украинец занимается в двух университетах
11 января 21:05
Александр Усик / Фото: Instagram
Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу USYK17 заявил, что после завершения спортивной карьеры может стать психологом.
«Бокс – это же не на всю жизнь. Какое-то время пройдет и он закончится. Я уже думаю, чем буду заниматься, как буду себя вести. Я учусь на текущий момент в двух вузах. Это Харьковский и Львовский университеты внутренних дел. И там и там я учусь заочно. На специальности «Психология», а во Львове – «Экономическая разведка». Это будущее. Может быть, я найду себя в этом. Мне это просто интересно.
Просто так мне диплом не нужен, чтобы лежал дома. Хвастаться им – зачем это нужно? Его можно на барахолке купить и показывать, сделать на принтере. Для меня это интересно. Может быть, в дальнейшем я стану знаменитым психологом – ко мне будут люди приходить».
Напомним, ранее Энтони Джошуа рассказал, что сильно страдает после поражения Усику.
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