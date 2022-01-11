Плохие новости для Ломаченко – Камбососа перехватили у украинца

Дэвис решил остаться в легком весе, WBA назначит бой с Камбососом

WBA вскоре санкционирует поединок Дэвиса и Камбососа / Фото: SHOWTIME

Джервонта Дэвис (26-0, 24 KO) определился со своей весовой категорией. Американец, который владел поясами WBA в легком и первом полусреднем весе, решил остаться в 135-и фунтах, сообщает WBN со ссылкой слова президента организации Хильберто Мендосы.



Всемирная боксерская ассоциация теперь санкционирует поединок двух чемпионов легкого веса – Дэвиса и абсолютного чемпиона дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO).

Отметим, что Камбосос не хотел видеть своим следующим соперником американца, так как его перформанс в последнем бое не впечатлил австралийца. Джордж склонялся к сражению с чемпионом WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO), а также рассматривал бой с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO) или Райаном Гарсией (21-0, 18 KO).

Напомним, что украинец заявил, что с ним никто не хочет драться.