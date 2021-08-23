«Если все получится, будет, возможно, и реванш». Друг семьи Лопесов – о втором поединке с Ломаченко
Пневмогруша и отработка комбинаций. Ломаченко приступил к тренировкам в зале
11 декабря украинец должен вернуться в ринг
17:04
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) вернулся к тренировкам в спортзале.
На странице Instagram аккаунта боксера опубликовано видео с работой «Хай-Тека» на пневмогруше. Также он отрабатывает комбинации и силовые удары:
Напомним, что Ломаченко 11 декабря должен сразиться с бывшим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), а в случае удачного исхода может надеяться и на реванш с американцем.