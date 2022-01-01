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По следам Джейка Пола. Майдана проведет бой против скандального блогера

Маркос возвращается в бокс впервые с 2014 года
Бокс Профессиональный бокс
01 января 17:00
По следам Джейка Пола. Майдана проведет бой против скандального блогера

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, 38-летний аргентинец Маркос Майдана (35-5, 31 КО) вернется в бокс боем против 24-летнего аргентинского блогера Яо Кабреры.

Бой состоится 5 марта в Дубаи (ОАЭ).

Майдана последний бой провел в 2014 году после двух поединков против Флойда Мейвезера-младшего, за гонорары от которых аргентинец обеспечил себя на много лет вперед.

Кабрера – это блогер, ставший знаменитым благодаря скандальным постановочным видеороликам. У Яо огромное количество хейтеров на родине.

Карен Агабекян
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