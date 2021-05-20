По стопам Беринчика. Фьюри вызвал Джошуа на кулачный поединок с банком 40 миллионов долларов

Нас ждет зрелище?

Тайсон Фьюри / Фото: The Sun / Mark Robinson

Обладатель титулов WBO/IBF/WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) затаил обиду на Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) за сорванный поединок из-за проблем «Цыганского короля» с арбитражным судом.



AJ в своем Twitter назвал чемпиона мира по версии WBC обманщиком, который использовал его лишь для пиара:

Тайсон Фьюри, теперь мир знает, какой же ты обманщик. Ты подставил весь бокс! Ты нагло врал фанатам, оставив их ни с чем. Ты использовал мое имя, чтобы попиариться, но не чтобы со мной драться. Дайте мне бойца чемпионского уровня, который способен решать свои дела.

Тайсон с ответом ждать не заставил и сразу же выкатил в своем Twitter деловое предложение для соотечественника:

Энтони Джошуа, ты еще более полон дерьма, чем Эдди. Ты льешь потоки полнейшей хрени! Вся твоя команда знала насчет арбитражного суда, и того, что это было не в моей компетенции! Но я скажу тебе вот что: если я обманщик, тогда давай в эти выходные подеремся на голых кулаках, пока один из нас не сдастся? При этом с каждого по 20 лямов!

Напомним, что если Фьюри не подерется с Джошуа, то Энтони проведет обязательную защиту пояса WBO против Александра Усика (18-0, 13 KO).