Победа над Расселом выведет Постола на чемпионский бой. В поединке со старшим братом Гари Ломаченко завоевал первый титул в профи

«Хай-Тек» стал чемпионом уже в третьем поединке

Ломаченко с первым титулом WBO / Фото: Top Rank Экс-чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 KO) в конце февраля проведет бой против топ-проспекта Гари Антуана Рассела (14-0, 14 KO).

Антуан является младшим братом известного полулегковеса Гари Рассела (31-2, 18 KO), который в последнем бою проиграл титул WBC. Отметим, что в бою с Расселом первый титул в профи завоевал Василий Ломаченко (16-2, 11 KO). «Хай-Тек» стал чемпионом WBO в полулегком весе, выиграв решением судей – 114:114, 116:112, 116:112. Перспективный американец заявил, что нанесет Постолу первое досрочное поражение.

Олег Шумейко-младший