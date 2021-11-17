Победитель боя Деревянченко – Адамес сразится с Мунгиа за звание претендента на пояс WBC

Об этом заявил президент Всемирного боксерского совета

Фото: Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что победитель боя Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) против Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО) подерется с мексиканцем Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) за звание официального претендента на пояс WBC в среднем весе, которым владеет Джермалл Чарло.

Об этом решении Сулейман сообщил на Конгрессе организации в Мехико, Мексика:

«Мы оставим средний дивизион открытым до тех пор, пока Деревянченко не подерется с Адамесом. WBC назначил финальный элиминатор между Хайме Мунгиа и Сергеем Деревянченко. Мунгиа взял на себя обязательство (бой с Росадо) и победил. У Сергея бой 5 декабря, и Мунгиа встретится с победителем».

Бой Деревянченко – Адамес состоится 5 декабря.

Напомним, ранее Мунгия выражал заинтересованность в поединке с украинцем.