Победители Джошуа – Усик и Фьюри – Уалдер подерутся друг с другом? Гвоздик в это не верит

Экс-чемпион мира – о бое за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

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Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик не верит в то, что победитель боя Александр Усик – Энтони Джошуа подерется против лучшего в третьем поединке Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер:

Ты веришь в то, что победители Джошуа – Усик и Фьюри – Уайлдер встретятся друг с другом?

Я в это не верю.

Первая часть интервью Александра Гвоздика о возвращении, Александре Хижняке и Василие Ломаченко. Вторая часть интервью о бое Усик – Джошуа, Дмитрии Митрофанове и Денисе Беринчике.

