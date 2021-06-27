Журналист: «Ломаченко снова ожил»
«Побеждает инопланетян». Беленюк поздравил Ломаченко с триумфом в поединке с Накатани
Экс-чемпион мира нокаутировал японца в девятом раунде
13:32
Жан Беленюк и Василий Ломаченко / Sport.ua
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк в своем Facebook поздравил экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) с шедевральной победой в поединке с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) техническим нокаутом в девятом раунде:
Лома выходит на межгалактический уровень, побеждает инопланетян. Поздравляю Васю с уверенной победой.
Напомним, что промоутер Ломы Боб Арум решительно настроен устроить реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
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