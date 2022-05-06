Побитый Владимиром Кличко экс-чемпион рассказал, как победить Усика

Рахман считает, что Александру нельзя давать ни миллиметра пространства

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Бывший чемпион хэвивейта Хасим Рахман рассказал, что нужно делать, чтобы выйти из ринга победителем в схватке с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Я думаю, что эти парни не особо пытаются правильно драться с Усиком. Я бы просто рубился с ним, вышел бы и попытался его нокаутировать. Необходимо просто наносить, наносить и еще раз наносить удары, не давать ему передохнуть. Надо приклеиться к нему, будто татуировка, быть очень близко. Если дать ему пространство для маневров, то он тебя перебоксирует. Я не выходил на Энтони Джошуа, но мне он нравится. Если Джошуа свяжется со мной, то я однозначно дам ему совет. Но если я свяжусь с чужим бойцом, то мне это кажется неуважением к тренеру, поэтому я никогда этого не сделаю.

Также Рахман заявил, что Тайсону Фьюри (32-0-1, 23 KO) лучше не возвращаться, ведь Усик его нокаутирует.