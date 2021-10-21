Побивший Пакьяо Угас обвинил президента WBA в коррупции

Боксеру назначили две обязательные защиты, но он хочет боксировать с Эрролос Спенсом

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Чемпион мира WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) вступил в открытый конфликт с президентом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джильберто Мендосой.

Кубинский боксер рассчитывал 22 февраля провести объединительный бой против обладателя титулов WBC, IBF Эррола Спенса (27-0, 21 КО), однако вместо санкционирования подобного поединка, WBA назначила Угасу две кряду обязательные защиты титула.

Менеджер Йордениса Луис Декубас обвинил организацию в коррупции:

«Понятное дело, что WBA отстаивает только свои интересы. Вместо боя с самым опасным и сильным боксером дивизиона Йорденису подсовывают ноунейма с 13 боями за спиной».

Сам Угас и вовсе готов судиться с WBA:



«Этот человек (Мендоса) многие годы все делал не так, как надо было. А сейчас внезапно корчит из себя святошу. Я и моя команда юристов не исключаем, что выдвинем официальный иск. Так как это решение гробит мою карьеру».

WBA – старейшая организация в боксе, которая очень сильно дискредитировала себя в последние годы. Недавно АВС (Ассоциации боксерских комиссий) пригрозила WBA исключением из профессионального бокса.

Напомним, в последнем бою Угас побил легендарного Мэнни Пакьяо.