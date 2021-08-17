«Почему плохо сексом на Красной площади заниматься? Советчиков много». Гвоздик – о переходе Хижняка в профи

Экс-чемпион мира считает, что боксер сам должен принимать решение

Эксклюзив

Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик уверен, что Александр Хижняк после медального выступления на Олимпиаде-2020 должен сам принимать решение о том оставаться в любителях или переходить в профессионалы.

Скажи, ты хотел бы его увидеть в профи?

Думаю, он сам должен принять решение, никого не слушать. Подумать, как он себя чувствует, посоветоваться с отцом, если он видит себя в профессионалах – пускай идет в профессионалы. Знаешь, как говорят: «Почему плохо сексом на Красной площади заниматься? Советчиков много». Точно так и Саше нужно поступить.

Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.