Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Почти без последствий. Беринчик показал как выглядит после дебюта на голых кулаках
Оказалось, что Артем Лобов стал «легкими деньгами» для украинца
25 июля 12:18
Денис Беринчик / Фото: К2
Украинский боксер-легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в социальных сетях показал как выглядит на следующий день после боя.
Несмотря на дебют, видимых повреждений на украинце нет, к тому же, не повреждены руки Беринчика.
Напомним, ранее Беринчик рассказал, что ему нужно для второго поединка на голых кулаках.