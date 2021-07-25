Почти без последствий. Беринчик показал как выглядит после дебюта на голых кулаках

Оказалось, что Артем Лобов стал «легкими деньгами» для украинца





Денис Беринчик / Фото: К2

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в социальных сетях показал как выглядит на следующий день после боя.



Несмотря на дебют, видимых повреждений на украинце нет, к тому же, не повреждены руки Беринчика.





Напомним, ранее Беринчик рассказал, что ему нужно для второго поединка на голых кулаках.

