Почти официально: в полусреднем весе состоится бой за три титула

Теренс Кроуфорд снова не у дел

Фото: Boxing Scene

Чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) сообщил, что весной проведет бой против обладателя поясов IBF и WBC Эррола Спенса (27-0, 21 КО):

«Мы нацеливаемся на март или апрель, бой будет за все три титула. Мы хотим этот поединок и рассчитываем провести его весной».

Позже эту информацию подтвердил и Спенс.

Похоже, что лучший боксер полусреднего дивизиона по версии большинства боксерских порталов Теренс Кроуфорд снова остается без поединка против Спенса.

Напомним, Кроуфорд владеет поясом WBO и сейчас является свободных агентом, а поэтому волен сам выбирать себе соперников.