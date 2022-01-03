Экс-чемпион мира назвал фаворита возможного поединка Кроуфорд – Спенс
Почти официально: в полусреднем весе состоится бой за три титула
Теренс Кроуфорд снова не у дел
20:06
Фото: Boxing Scene
Чемпион мира WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (27-4, 12 КО) сообщил, что весной проведет бой против обладателя поясов IBF и WBC Эррола Спенса (27-0, 21 КО):
«Мы нацеливаемся на март или апрель, бой будет за все три титула. Мы хотим этот поединок и рассчитываем провести его весной».
Позже эту информацию подтвердил и Спенс.
Похоже, что лучший боксер полусреднего дивизиона по версии большинства боксерских порталов Теренс Кроуфорд снова остается без поединка против Спенса.
Напомним, Кроуфорд владеет поясом WBO и сейчас является свободных агентом, а поэтому волен сам выбирать себе соперников.
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