Почти равный бой. Известна статистика ударов в бою Кроуфорд – Портер

В 10-м раунде Теренс оформил два нокдауна, попав лишь шесть раз по сопернику





Теренс Кроуфорд, Шон Портер / Фото: ESPN

Статистический портал Compubox опубликовал статистику ударов в поединке чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) и Шона Портера (31-4-1, 17 КО).



За неполные 10 раундов Кроуфорд выбросил 328 ударов, из которых попал лишь 98. Портер выбросил 347 ударов, а попал 79. Теренс ожидаемо выбросил больше точных джебов – 33 против 12. Но в силовых ударах преимущество было за Портером – 67 против 66.

Напомним, в 10-м раунде Кроуфорд дважды отправил Портера в нокдаун и угол Шона остановил бой.