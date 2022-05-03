Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага

Тайсон ранее заявлял о готовности сражаться с россией

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) не так давно заявил о завершении карьеры. Верить этому заявлению или ожидать скорейшего возвращения «Цыганского короля» на ринг – тут уж каждый решит сам.



Что точно можно сказать, что возвращаться к формам воздушного шара британец не намерен. Фьюри провел тренировку с детьми в боксерской академии имени Джимми Игана, где давным-давно начинался его путь. А облачен Тайсон был в несвойственные для себя цвета украинского флага:

Напомним, что после вторжения россии на территорию Украины Фьюри заверил, что готов сражаться с рашизмом, если в войну вступит Великобритания или США.