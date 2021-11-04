«Барселона» потеряла сразу двух ключевых игроков после матча с «Динамо»
Поддержки Кличко и Усика не хватило «Динамо» для взятия очков с «Барселоной». Но у чемпиона отметили достойную игру киевлян
Чемпионы Украины дома минимально уступили каталонцам
18:07
Александр Усик / Фото: Matchroom
«Динамо» уступило «Барселоне» (0:1) в четвертом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
На матче присутствовали вечный чемпион WBC Виталий Кличко и обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO), но такой солидной поддержки киевлянам для взятия очков было недостаточно.
На аккаунте в Instagram LomUS отметили неплохую игру чемпиона Украины:
Несмотря на минимальное поражение, «Динамо» показало достойную игру. У украинского клуба остается шанс на продолжение еврокубкового пути – необходимо брать очки в заключительных матчах с «Баварией» и «Бенфикой».
Итоги после матча «Динамо» – «Барселона».