«Люди ноют, что Канело уклоняется от боев с Бенавидесом и Чарло». Дэн Рафаэль прокомментировал переход Альвареса в тяжелый вес
«Подобные прыжки по весовым погубили карьеру Роя Джонса». Крис Мэнникс обеспокоен решением Канело вновь сменить дивизион
Американский спортивный обозреватель высказался о поединке Альвареса с Макабу.
09:40
Сауль Альварес / фото - Getty Images
WBC санкционировала бой абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с держателем пояса организации в первом тяжелом весе Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).
Известный американский спортивный журналист и обозреватель Крис Мэнникс в Twitter поделился своими мыслями относительно перехода Канело в крузервейт, а также вспомнил карьеру Роя Джонса-младшего, заявив, что частые переходы очень сказались на легендарном бойце.
«После того как Рой Джонс поднялся выше ради одного боя в супертяжелом весе, он уже не был прежним. Последующая сгонка веса убила его. Мое огромное уважение Саулю за то, что он бросил себе вызов по покорению крузервейта, но я бы не хотел, чтобы из-за такого шага он лишился больших поединков в его весовой категории».
Напомним, Илунга Макабу уже прокомментировал предстоящий бой с Канело.
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