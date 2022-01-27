Фьюри назвал Хирна и Джошуа безумцами, за то, что они отказались от 90 миллионов долларов
Мегафайта за абсолюта не будет. Джошуа и Уайт не дали возможность состояться поединку Усик – Фьюри
Британцы отказались от отступных
14:11
Джошуа и Уайт / Фото - skysports.comБританский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) и его соотечественник Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не пожелали взять отступные за бои с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО). Об этом сообщает портал talkSPORT.
Уайту была предложена сумма в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, а Джошуа – 15 миллионов.
Оба британца отказались от гонораров, предложенных им с целью дальнейшей организации унификации поясов между Усиком и Фьюри.
Накануне Фьюри сообщил, что Джошуа и его промоутер Эдди Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных, которые им предлагали за отказ от незамедлительного реванша с Усиком.