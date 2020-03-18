Альварес вспомнил бой с Мейвезером: «Не считаю это поражением»
Поединок Алварес – Сондерс состоится на 100-тысячном стадионе в Техасе
Боксеры выйдут в ринг домашней арены футбольной команды Dallas Cowboys
10:22
Альварес и Сондерс / Фото - nypostОбъединительный поединок во втором среднем дивизионе между мексиканцем чемпионом по версиям WBC и WBA Super Саулем Альваресом (55-1-2, 37 KO) и обладателем титула WBO британцем Билли Джо Сондерсом (30-0-0, 14 KO), запланированный на 8 мая, состоится в Техасе (США). Об этом в Twitter сообщает журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.
«Источники: объединительный поединок во втором среднем весе между Канело Альваресом и Билли Джо Сондерсом пройдет на стадионе AT&T в городе Арлингтон, штат Техас, домашнем стадионе футбольной команды Dallas Cowboys. Эдди Хирн и Канело могут полностью заполнить стадион зрителями, который, при желании, вмещает до 100 тысяч человек».
Ранее сообщалось, что Сондерс еще не начал подготовку к поединку с Альваресом из-за перенесенного гриппа.