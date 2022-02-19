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Поединок Бриедис – Опетайя перенесен. У латвийца – коронавирус

Известны ориентировочные сроки выхода боксеров в ринг
Бокс Профессиональный бокс
09:41
Поединок Бриедис – Опетайя перенесен. У латвийца – коронавирус
Майрис Бриедис / Фото - Twitter
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе Майрис Бриедис (28-1, 20 KO) сдал положительный тест на коронавирус.

6 апреля в Австралии Бриедис должен был выйти в ринг против непобежденного местного боксера Джайема Опетайи (21-0-0, 17 KO).

Как сообщает Bad Left Hook, поединок будет перенесен на 3 или 4 недели позднее запланированного срока.

Ранее Бриедис хотел провести поединок против блогера-боксера Джейка Пола (5-0, 4 КО).
Владимир Кириченко
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Майрис Бриедис

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