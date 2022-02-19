Бриедис узнал имя следующего соперника
Поединок Бриедис – Опетайя перенесен. У латвийца – коронавирус
Известны ориентировочные сроки выхода боксеров в ринг
09:41
Майрис Бриедис / Фото - TwitterЧемпион мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе Майрис Бриедис (28-1, 20 KO) сдал положительный тест на коронавирус.
6 апреля в Австралии Бриедис должен был выйти в ринг против непобежденного местного боксера Джайема Опетайи (21-0-0, 17 KO).
Как сообщает Bad Left Hook, поединок будет перенесен на 3 или 4 недели позднее запланированного срока.
Ранее Бриедис хотел провести поединок против блогера-боксера Джейка Пола (5-0, 4 КО).
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