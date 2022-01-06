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Поединок чемпионов бокса и UFC. Фьюри предложил условия для боя с Нганну
Обыденность «Цыганскому королю» уже надоела?
15:58
Фото: Mirror
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram заинтриговал предложением о поединке с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (16-3):
Кто бы хотел увидеть мой бой с этим зверем по правилам бокса в перчатках UFC?
Напомним, что Нганну считает «Цыганского короля» лучшим супертяжем современности.
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