Поединок Джесси Варгас – Лиам Смит состоится 30 апреля

Ивент пройдет на территории США

Лиам Смит / Фото - boxingscene.com

Обнародована новая дата поединка между экс-обладателем титулов в двух дивизионах(29-3-2, 11 КО) и бывшим чемпионом в первом среднем весе(30-3-1, 17 КО). Об этом сообщаетБой пройдет 30 апреля в США. Поединок должен был состояться 5 февраля, однако был перенесен из-за коронавируса у Варгаса.Напомним, последний поединок Варгас провел в феврале 2020 года, в котором единогласным решением судей проиграл(40-1, 30 КО).Что касается Смита, то он в октябре нокаутировалв 8-м раунде.Ранее стало известно, что обязательный претендент на титул WBO в первом среднем дивизионе австралиец