Лиам Смит готов драться с Цзю в Австралии
Поединок Джесси Варгас – Лиам Смит состоится 30 апреля
Ивент пройдет на территории США
10:55
Лиам Смит / Фото - boxingscene.comОбнародована новая дата поединка между экс-обладателем титулов в двух дивизионах Джесси Варгасом (29-3-2, 11 КО) и бывшим чемпионом в первом среднем весе Лиамом Смитом (30-3-1, 17 КО). Об этом сообщает boxingscene.com.
Бой пройдет 30 апреля в США. Поединок должен был состояться 5 февраля, однако был перенесен из-за коронавируса у Варгаса.
Напомним, последний поединок Варгас провел в феврале 2020 года, в котором единогласным решением судей проиграл Майки Гарсии (40-1, 30 КО).
Что касается Смита, то он в октябре нокаутировал Энтони Фаулера в 8-м раунде.
Ранее стало известно, что обязательный претендент на титул WBO в первом среднем дивизионе австралиец Тим Цзю может провести свой первый поединок на территории США.
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