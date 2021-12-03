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Поединок Головкин – Мурата перенесен из-за коронавирусных ограничений в Стране восходящего солнца
Для титулованного казаха не смогли сделать исключение
08:59
Головкин и Мурата / Фото - nur.kzОбъединительный поединок в среднем дивизионом между чемпионом мира по версии IBF Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО) перенесен из-за усиления коронавирусных ограничений в Японии. Об этом сообщает ESPN.
Противостояние боксеров должно было состояться 29 декабря на 37-тысячной арене Saitama Super Arena в Сайтаме. Как утверждает источник, поединок решили перенести, так как в Японии ввели строгие ограничения на въезд иностранцев в связи с распространением штамма «омикрон».
Организаторы поединка до последнего надеялись, что для Головкина сделают исключение, однако японские власти отклонили их просьбу.
Исходя из этого, Головкин и Мурата не выйдут в ринг в этом году.
GGG не выступал с декабря, когда досрочно остановил в 7-м раунде польского претендента Камила Шеремету (22-2-0, 5 KO), нанеся ему дебютное поражение в карьере.
Мурата в декабре позапрошлого года победил техническим нокаутом в 5-м раунде канадского нокаутера Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).
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