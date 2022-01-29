Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Также среди претендентом на бой и Райан Гарсия
09:58
Василий Ломаченко / Фото - BoxingsceneЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) отныне не является главным кандидатом на поединок с абсолютным чемпионом в этом весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
Переговоры зашли в тупик из-за недовольства Хэйни предложенным ему гонораром. Об этом сообщает издание Sports Illustrated.
Как утверждает источник, представители Камбососа обсуждают с промоутерской компанией Top Rank потенциальную сделку о бое с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
В то же время команда австралийца ведет переговоры и с Райаном Гарсией. Сообщается, что команды боксеров могут заключить сделку на два поединка, согласно которой бойцы сначала проведут промежуточные бои, а затем встретятся во второй половине 2022 года.
Промоутер Ломаченко Боб Арум уверен, что украинцу удастся организовать бой с Камбососом.