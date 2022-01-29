Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник 82:96 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс 117:114 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 105:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Тернополь - Киев-Баскет -:- Запланирован

Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс

Также среди претендентом на бой и Райан Гарсия
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Василий Ломаченко / Фото - Boxingscene
Чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) отныне не является главным кандидатом на поединок с абсолютным чемпионом в этом весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO). 

Переговоры зашли в тупик из-за недовольства Хэйни предложенным ему гонораром. Об этом сообщает издание Sports Illustrated.

Как утверждает источник, представители Камбососа обсуждают с промоутерской компанией Top Rank потенциальную сделку о бое с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

В то же время команда австралийца ведет переговоры и с Райаном Гарсией. Сообщается, что команды боксеров могут заключить сделку на два поединка, согласно которой бойцы сначала проведут промежуточные бои, а затем встретятся во второй половине 2022 года.

Промоутер Ломаченко Боб Арум уверен, что украинцу удастся организовать бой с Камбососом

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Василий Ломаченко Девин Хэйни Райан Гарсия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Вы ни за что не угадаете, сколько украинцев становились чемпионами мира по любителям
Бокс Аматорский бокс
28 января 13:00
«Лома тогда был на пике, но ему было сложно попасть». Стивенсон вспомнил о спаррингах с украинцем
«Лома тогда был на пике, но ему было сложно попасть». Стивенсон вспомнил о спаррингах с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
28 января 12:59
Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом
Стивенсон назвал фаворита в потенциальном бою между Ломаченко и Дэвисом
Бокс Профессиональный бокс
28 января 12:25
Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»
Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 09:05
1
Все же не Ломаченко. Промоутеры Камбососа и Хэйни достигли договоренностей по бою
Все же не Ломаченко. Промоутеры Камбососа и Хэйни достигли договоренностей по бою
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:58
4
Фармер уверен, что Райан Гарсия не выйдет на очный поединок с ним
Фармер уверен, что Райан Гарсия не выйдет на очный поединок с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:53

Новости: Бокс

Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Поединок Камбосос – Хэйни оказался под угрозой. Ломаченко может получить свой шанс
Профессиональный бокс
09:58
Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком
Арум назвал причину срыва боя между Фьюри и Усиком
Профессиональный бокс
09:43
Лопес следующий поединок проведет непобежденного соотечественника. Есть приблизительные сроки боя
Лопес следующий поединок проведет непобежденного соотечественника. Есть приблизительные сроки боя
Профессиональный бокс
08:57
Уоррен выиграл торги у Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт
Уоррен выиграл торги у Хирна на организацию поединка Фьюри – Уайт
Профессиональный бокс
08:41
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
06:03
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
06:01
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Красюк: «Победитель боя Усик – Фьюри сможет затмить Мухаммеда Али»
Профессиональный бокс
01:32
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Промоутер Усика впервые детально рассказал о переговорах с командой Фьюри
Профессиональный бокс
01:15
Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну
Результаты взвешивания боя Макабу – Мчуну
Профессиональный бокс
28 января 22:50
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
9
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости