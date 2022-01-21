Официально. IBF санкционировала отборочный бой Хргович – Йока
Поединок Хргович – Йока отменен. На замену французу в ринг может выйти Джойс
IBF находится в поисках нового соперника для непобежеденого хорвата
11:57
Хргович и Йока / Фото - TwitterЭпопея с финальным элиминатором по линии IBF для непобежденного хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича (13-0, 11 KO) не заканчивается.
Как сообщает в Twitter журналист издания World Boxing News Дэн Рафаэль, Хрговичу вновь нужно будет искать нового оппонента, поскольку француз Тони Йока (11-0, 9 КО), который ранее дал согласие на поединок с хорватом, не сможет встретиться с ним в ринге из-за разбирательства вокруг несостоявшегося боя с Мартином Баколе (17-1, 13 КО).
«Согласно источнику, IBF направила письма обоим лагерям, сообщив, что Тони Йока недоступен для элиминатора с Филипом Хрговичем за статус обязательного претендента из-за спора команды Йоки с Мартином Баколе на счет того, должен ли он ему новую дату их боя. IBF снова пойдет вниз по рейтингам».
Отметим, что следующим в рейтинге IBF находится британец Джо Джойс, которому теперь организация должна предложить бой с Хрговичем.
Напомним, Хргович уже получал отказ от кубинца Луиса Ортиса и экс-чемпиона мира Джозефа Паркера.