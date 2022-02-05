Белью: «Выступление в бою с Ковалевым показало нам, что Канело может конкурировать с лучшими полутяжами»
Поединок Ковалев – Фаньлунь перенесен на апрель
Бой пройдет в промежуточном весе
11:48
Сергей Ковалев / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) вернется на ринг в поединке против китайца Мэна Фаньлуня (17-0, 10 КО) не 12 марта, как сообщалось ранее, а в начале апреля. Об этом сообщает Fight Freaks Unite.
Поединок, соглашение на который еще не подписано, состоится на ивенте компании Triller в США.
Представители боксеров договорились, что бой пройдет в промежуточном весе до 188 фунтов (85,3 кг) с дополнительным условием о том, что в день боя вес спортсменов не должен превышать 195 фунтов (88,5 кг).
Напомним, свой последний бой Ковалев провел в ноябре 2019 года, когда проиграл Саулю Альваресу.
В 2020 году у Ковалева из-за пандемии коронавируса сорвался бой против Салливана Барреры.
33-летний Фаньлун занимает первое место в рейтинге IBF, и должен был провести бой против Артура Бетербиева, но поединок сорвался из-за коронавируса.