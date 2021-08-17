Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Поединок Кроуфорд – Портер может уйти на промоутерские торги
Top Rank и Premier Boxing Champions пока не пришли к общему соглашению
17:39
Кроуфорд – Портер / Фото - badlefthook.comЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в эфире подкаста THE FIGHT with Teddy Atlas рассказал о деталях переговоров относительно организации поединка против бывшего обладателя титула Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).
«Пока тяжело давать окончательный ответ, ведь мы еще не подписали контракты. Top Rank и Premier Boxing Champions пока не пришли к соглашению. Мне кажется, что бой уйдет на торги. И только после них все будет выглядеть надежно. А сейчас, пока ничего не подписано, я просто ждут новостей».
Напомним, ранее WBC официально назначила Портера претендентом на чемпионский титул Кроуфорда. Команды боксеров получили 30 дней на переговоры по гонорарам и организации боя. Если договориться не удастся, то Кроуфорд получит 60%, а Портер 40% из гонорарного фонда.
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