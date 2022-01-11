Бывшие чемпионы мира Рамирес и Педраса договорились о бое
Поединок между Рамиресом и Педрасой перенесен на другу дату
Противостояние звездных боксеров состоится во Фресно
07:59
Рамирес и Педраса / Фото - ringside24Поединок между американцем экс-объединенным чемпионом первого полусреднего дивизиона, американцем Хосе Карлосом Рамиресом (26-1-0, 17 KO) и экс-обладателем титулов в двух весовых категориях, пуэрториканцем Хосе Педрасой (29-3-0, 14 KO) перенесен на месяц. Об этом сообщает BoxingScene.
Изначально оппоненты должны были выйти в ринг 5 февраля на арене Save Mart Arena во Фресно (штат Калифорния, США). Теперь же боксеры встретятся 4 марта на той же арене. Причиной переноса поединка послужило то, что пуэрториканский боксер заразился коронавирусом.
Напомним, Рамирес в мае проиграл впервые в карьере, не сумев остановить британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO) в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
Педраса в июне нокаутировал американского проспекта Джулиана Родригеса (21-1-0, 14 KO).
Ранее сообщалось, что Педраса может провести поединок против Теофимо Лопеса.
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