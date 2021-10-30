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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Аризона Койотис 2:0 Окончен
03:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 5:4 Окончен
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20:30 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Окончен
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
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Поединок с Дэвисом – под угрозой? Президент Showtime высказался по поводу обвинений в адрес Ромеро

Стивен Эспиноза находится в ярости от сложившейся ситуации


Бокс Профессиональный бокс
30 октября 15:23
Поединок с Дэвисом – под угрозой? Президент Showtime высказался по поводу обвинений в адрес Ромеро
Стивен Эспиноза / Фото - hollywoodreporter.com
Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves прокомментировал информацию о том, что его клиент, американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) обвиняется в сексуальном насилии.

«Это серьезно и беспокоит нас. Мы не знаем, будут ли выдвинуты официальные обвинения. Мы очень внимательно изучаем всю эту историю, но не хотим торопиться. Нужно изучить все факты. Мы уже подготовили список, если окажется, что нам нужны бойцы на замену. Это реалии сегодняшних дней. Мы шокированы».


Напомним, 5 декабря Ромеро выйдет в ринг с регулярным чемпионом WBA в легком и первом полусреднем дивизионе Джервонтой Дэвисом.
Владимир Кириченко
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