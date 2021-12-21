Джейк Пол следующий бой проведет против 46-летней легенды MMA
Поединок Томми Фьюри с Джейком Полом может состояться в 2022 году
Уоррен намерен организовать бой своему подопечному
21 декабря 20:22
Томми Фьюри и Джейк Пол / Фото - essentiallysportsБританский промоутер Фрэнк Уоррен назвал сроки, в которые состоится бой между его клиентом Томми Фьюри (7-0, 4 KO) и известным американским видеоблогером Джейком Полом (5-0, 4 KO).
Цитирует Уоррена Boxing Scene.
«Мы постараемся организовать этот бой в самом начале 2022-го. Джейк сказал, мол, Томми Фьюри повезло, что его не было с ним в ринге, хотя Томми по-настоящему не повезло, когда он получил травму. Томми Фьюри в форме куда более опасен, чем Тайрон Вудли».
Напомним, поединок между Фьюри и Полом должен был состояться 18 декабря, однако британец вынужден был сняться с поединка.
Ранее сообщалось, что Пол может провести поединок с 46-летним экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
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