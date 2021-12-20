Дождался своего времени. Турман вернется на ринг в поединке против Барриоса
Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля
Ивент от Premier Boxing Champions пройдет в Миннеаполисе
07:21
Турман и Барриос / Фото - fightfulБой экс-чемпиона мира в полусреднем дивизионе Кита Турмана (29-1, 22 КО) и бывшего обладателя титула в первом полусреднем дивизионе Марио Барриоса (26-1, 17 KO) станет главным событием вечера бокса Fox Sports, который состоится 5 февраля. Об этом сообщает Boxingscene.
Промоутерская компания Premier Boxing Champions объявила о том, что бой Турмана и Барриоса пройдет в трансляции телеканала Fox с вечера бокса в Миннеаполисе (США). Боксеры договорились о 12-раундовом поединке, который ознаменует официальный переход Барриоса в полусредний вес.
Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.
Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса в первом полусреднем весе в июне этого года в поединке против Джервонты Дэвиса.
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