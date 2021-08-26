Поединок Усик – Джошуа мог собрать полные трибуны на «Уэмбли»

Не все желающие смогли купить билеты на бой в Лондоне

Усик и Джошуа / фото - Matchroom Boxing

25 сентября состоится поединок чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО). Встреча пройдет в Лондоне на арене «Тоттенхем Хоттспур».

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой мог бы собрать аудиторию более, чем 200 тысяч человек. Об этом глава Matchroom Boxing сообщил в комментарии Fightnews.

«Это будет шоу монстров, за которыми следит весь мир, невероятный бой двух отличных супертяжеловесов. Давайте поглядим, как все пройдет. Мы могли бы занять Уэмбли, это отличный стадион. При возможности мы смогли бы продать 200 тысяч мест, без сомнений. 54 тысячи человек в настоящий момент стоят в электронной очереди за билетами».

Билеты на поединок украинца против британца разлетелись быстрее, чем за сутки.