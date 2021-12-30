Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Поединок Усик – Джошуа признан «Событием года» по версии издания The Ring
В нем украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе
09:22
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - bloodyelbowАвторитетное издание The Ring признало титульный мегафайт в супертяжелом дивизионе Александр Усик – Энтони Джошуа главным событием года в боксе.
Бой в хэвивейте, на кону которого стояли титулы WBA, WBO, IBO и IBF, обошел в данной номинации такие поединки, как Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3, Сауль Альварес – Калеб Плант и Теренс Кроуфорд – Шон Портер.
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоялся 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился сенсационной победой украинского боксера единогласным решением судей (117:112, 116:112 и 115:113).
Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес признан лучшим боксером года по версии журнала The Ring.
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