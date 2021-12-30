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Поединок Усик – Джошуа признан «Событием года» по версии издания The Ring

В нем украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
09:22
Поединок Усик – Джошуа признан «Событием года» по версии издания The Ring
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - bloodyelbow
Авторитетное издание The Ring признало титульный мегафайт в супертяжелом дивизионе Александр УсикЭнтони Джошуа главным событием года в боксе.

Бой в хэвивейте, на кону которого стояли титулы WBA, WBO, IBO и IBF, обошел в данной номинации такие поединки, как Сауль АльваресБилли Джо Сондерс, Тайсон ФьюриДеонтей Уайлдер 3, Сауль АльваресКалеб Плант и Теренс КроуфордШон Портер.

Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоялся 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился сенсационной победой украинского боксера единогласным решением судей (117:112, 116:112 и 115:113). 

Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль Альварес признан лучшим боксером года по версии журнала The Ring.
Владимир Кириченко
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Александр Усик Энтони Джошуа The Ring

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