Яркая прическа, выход в стиле Беринчика и молниеносные удары. Временный чемпион мира уверенно защитил титул
Пока в перчатках. Беринчик в мешкогоне показал подготовку к бою на голых кулаках
Украинец находится в тренировочном лагере в Буковеле
12:48
Денис Беринчик / фото - Instagram
Обладатель пояса WBO International в легкой весовой категории Денис Беринчик (15-0, 9 КО) сейчас находится в тренировочном лагере в Буковеле, где готовится к поединку против на голых кулаках против Артема Лобова.
В своем Instagram боксер опубликовал видео с тренировки в импровизированном мешкогоне вместе с тренером Егором Голубом.
Напомним, бой Лобов – Беринчик состоится в столичном Дворце Спорта 24 июля.
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