Пока в перчатках. Беринчик в мешкогоне показал подготовку к бою на голых кулаках

Украинец находится в тренировочном лагере в Буковеле

Денис Беринчик / фото - Instagram

Обладатель пояса WBO International в легкой весовой категории Денис Беринчик (15-0, 9 КО) сейчас находится в тренировочном лагере в Буковеле, где готовится к поединку против на голых кулаках против Артема Лобова.

В своем Instagram боксер опубликовал видео с тренировки в импровизированном мешкогоне вместе с тренером Егором Голубом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

Напомним, бой Лобов – Беринчик состоится в столичном Дворце Спорта 24 июля.