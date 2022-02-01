Фьюри изобразил Усика Страшилой из популярного детского мультфильма
Покорил бокс, теперь взялся за футбол. Усик провел первую тренировку с «Полесьем»
Супертяж выступит за житомирян на турнире в Турции
01 февраля 16:50
Фото: Facebook
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) вскоре дебютирует в профессиональном футболе.
Супертяж сыграет за житомирское «Полесье» на турнире Winter Cup в Турции. Своей первой тренировкой в команде боксер поделился в своих соцсетях.
Напомним, что Усику могут предложить полноценный контракт.