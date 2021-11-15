«Ломаченко ярко возвращается». Экс-соперник украинца дал прогноз на бой Василия с Комми
Полная батарея. Ломаченко показал, как готовится к следующему поединку
Украинец много работает над своей выносливостью
07:26
Василий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram опубликовал фото со своей подготовки к поединку с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Напомним, поединок Ломаченко и Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
Ранее Александр Гвоздик рассказал о боксере, с которым у Ломаченко были тяжелые спарринги.
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