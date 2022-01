Полная доминация претендента. Статистика ударов боя Рассел-младший – Магсайо

Фото: SHOWTIME

Экс-чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший (31-2, 18 KO) проиграл Марку Магсайо (24-0, 16 KO).



После боя американец заявил, что преподал сопернику урок бокса, но статистика не согласна с высказыванием полулегковеса. Рассел донес в цель в два раза меньше ударов, чем Магсайо, закончи поединок с 21% точности.

Russell, fighting with a injured right shoulder, attempted just 3 jabs over last 9 rounds, while Magsayo landed 41% of his power punches after Russell's previous 8 opponents landed 29% of their power punches. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/eWI4uFy0Bz