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Получилось эпично. Представлено промо к бою Ломаченко – Накатани

В Top Rank дали понять, что «Матрица» возвращается

Бокс Профессиональный бокс
07:50
Получилось эпично. Представлено промо к бою Ломаченко – Накатани

Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальное промо к поединку бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масайоши Накатани (18-1 13 КО).


Напомним, поединок Ломаченко и Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.

Карен Агабекян
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Теги

Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко Масаеши Накатани

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