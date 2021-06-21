Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Получилось эпично. Представлено промо к бою Ломаченко – Накатани
В Top Rank дали понять, что «Матрица» возвращается
07:50
Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальное промо к поединку бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масайоши Накатани (18-1 13 КО).
Напомним, поединок Ломаченко и Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.