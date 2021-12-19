«Я вернусь этим летом, с*чки». Первые слова Чисоры после поражения Паркеру
«Получит реванш с Уайтом, когда Диллиан побьет Фьюри». Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников Паркера
Много серьезных бойцов супертяжелого веса
16:04
Паркер и Чисора / Фото: Matchroom
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV высказался о будущем Джозефа Паркера (30-2, 21 KO) после победы в реванше над Дереком Чисорой (32-12, 23 KO):
Боем с Чисорой Паркер в хорошем положении. Он может провести элиминатор с Хрговичем, подраться с Руисом, Уайлдером, Ортисом. Может даже провести реванш с Уайтом, после того как Диллиан уложит Тайсона Фьюри.
Чисора заверил, что поражение не заставит его завершить карьеру.
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