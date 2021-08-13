Полутяж Usyk-17 Promotions проведет бой в андеркарде Усик – Джошуа

На вечере бокса в Великобритании выступят три украинца

Лапин и Усик / Фото: facebook.com/Usyk-17-Promotions

Как и обещал генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк, на вечере бокса 25 сентября в Лондоне, Великобритания, выступят три украинца.



В главном бою шоу встретятся обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Еще два представителя Украины проведут свои поединки в андеркарде. Чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (19-0-1, 15 KO) проведет бой с албанцем Флорианом Марку (8-0-1, 6 KO), а также в ринг вернется полутяж из Usyk-17 Promotions Даниэль Лапин (4-0, 0 KO). Соперник и детали поединка Лапина станут известны позже.

Джошуа не недооценивает Усика и старается нивелировать разницу в скорости.