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Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта

Энтони занимается в Дубае вместе с Околи
Бокс Профессиональный бокс
20:41
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Энтони Джошуа / Фото: Twitter

Экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) готовится к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

В Дубае британец решил тренироваться вместе с чемпионом крузервейта Лоуренсом Околи (16-0, 13 KO) – дивизиона, в котором украинец ранее был королем. Посмотрим, насколько это поможет AJ в предстоящем поединке:

Усик хочет напугать Джошуа новым образом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Лоуренс Околи Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 1

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26 декабря 2021г. 20:55
Еще бы толпой вышли в ринг, против Усика. Это же надо так испугаться было в первом бою
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