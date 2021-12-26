В команде Джошуа заглядывают за спину Усику – назвали следующих соперников
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Энтони занимается в Дубае вместе с Околи
20:41
Энтони Джошуа / Фото: Twitter
Экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) готовится к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
В Дубае британец решил тренироваться вместе с чемпионом крузервейта Лоуренсом Околи (16-0, 13 KO) – дивизиона, в котором украинец ранее был королем. Посмотрим, насколько это поможет AJ в предстоящем поединке:
Усик хочет напугать Джошуа новым образом.
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