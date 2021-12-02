Роберт Гарсия: «Мне нравится Ромеро, но Дэвис остановил бы его»
«Понимаете, о чем я?» Джервонта Дэвис дал главный совет молодым боксерам
Американский чемпион трех весовых рассказал, как стать востребованным бойцом
16:46
Джервонта Дэвис / фото - Getty Images
Американский чемпион в трех весовых категориях Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) рассказал, что помогло ему стать одним из самых востребованных боксеров. Цитирует Дэвиса портал FightHype.
«Не могу назвать это уроком, но принципиально важно находиться среди топовых бойцов. А я успел потренироваться с кучей крутых парней. Которые, к тому же, были намного старше меня. Понимаете, о чем я?Напомним, Роберт Гарсия сделал прогноз напоединок Джервонтой Дэвисом и мексиканцем Исааком Крусом.
Я тренировался с братьями Питерсонами, Эдриеном Бронером, Эрролом Спенсом… много хороших парней. Я спарринговал с Шоном Портером… Думаю, что это именно то, что нужно».
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