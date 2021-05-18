Беспутин: «Я много чему научился от Ломаченко и работы с ним»
Понравилось. Беспутин свой следующий поединок вновь проведет в России
Экс-чемпион мира пока не намерен возвращаться на ринг в США
18 мая 15:18
Александр Беспутин / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем дивизионе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) сообщил, что его следующий поединок состоится в сентябре этого года в Красноярске (Россия).
«Главное – вышел в ринг. Это уже большое дело. Да, оппонент был не из самых мощных, но и я при выходе был не в своей тарелке. А так да – было мало времени для того, чтобы понять это возвращение. Дай бог, в сентябре у меня будет относительно большой бой. Дай бог, что он пройдет в Красноярске. Не вижу, что в США проходит что-то глобальное. Промоушены ведут своих боксеров, между собой они договориться не могут, поэтому большого количества сильных боев за последнее время я не увидел. Сейчас мне в России интересно боксировать».
Напомним, 30-летний россиянин вернулся на ринг после длительного перерыва в марте этого года, одержав досрочную победу во втором раунде над украинцем Виктором Плотниковым.
Ранее россиянин боксировал в США на ивентах промоутерской компании Top Rank, но пока он не намерен возвращаться за океан.
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