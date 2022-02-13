«Пообщался с центрфорвардом «Полесья». Беленюк и Усик обсудили развитие бокса

Титулованные спортсмены посетили открытие залов в Харькове

Фото: Instagram

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram сообщил, что во время открытия залов в Харькове пообщался о развитие бокса в регионе с обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Сегодня в Харькове, на открытии отремонтированных спортивных залов по борьбе и боксу, имел честь пообщаться с центрфорвардом Житомирского «Полесья», обговорили развитие бокса в регионе, парень ориентируется.

Напомним, что за бой за звание абсолютного чемпиона Усик мог получить невероятные 40 миллионов долларов.