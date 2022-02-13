«Усику давали 40 миллионов». Арум заявил, что идея боя украинца с Фьюри изначально была обречена на провал
«Пообщался с центрфорвардом «Полесья». Беленюк и Усик обсудили развитие бокса
Титулованные спортсмены посетили открытие залов в Харькове
13 февраля 20:55
Фото: Instagram
Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем Instagram сообщил, что во время открытия залов в Харькове пообщался о развитие бокса в регионе с обладателем титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком
(19-0, 13 KO):
Сегодня в Харькове, на открытии отремонтированных спортивных залов по борьбе и боксу, имел честь пообщаться с центрфорвардом Житомирского «Полесья», обговорили развитие бокса в регионе, парень ориентируется.
Напомним, что за бой за звание абсолютного чемпиона Усик мог получить невероятные 40 миллионов долларов.
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