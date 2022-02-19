Пора на покой? Линарес сражался изо всех сил, но проиграл Абдуллаеву

Экс-чемпион трех весовых не смог противостоять напору проспекта из России

Хорхе Линарес / фото - Allboxing

19 февраля в Екатеринбурге российский проспект Заур Абдуллаев (15-1, 9 КО) победил бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Хорхе Линареса (47-7, 29 КО).

Поединок начался с агрессивных атак проспекта. Абдуллаев, в силу молодости, решил взять инициативу в свои руки. Линарес в этом поединке работал вторым номером. Если первый раунд можно с уверенностью отдать россиянину, то последующие пару трехминуток точно забрал Линарес. Уже во втором раунде он начал жестче пробивать на контратаках и активно «щупать» печень оппонента.

И у Линареса все было бы отлично, если бы он не начал уставать. Абдуллаев понимал, что с опытом венесуэльца он ничего сделать не сможет, но с пятого раунда солидно взвинтил темп. Тактика сработала. Линарес поспевал за проспектом еще пару раундов а после начал замедляться, понимая, что вымотан.

Концовка выдалась для ветерана очень тяжелой. Абдуллаев уже не экономил силы и с каждым разом доносил акцентированные удары в голову оппонента. В 12-м раунде из последних сил Линарес ввязался в жесткий размен с россиянином, который выиграть не смог.

Хорхе упал после левого бокового – нокдаун. Линарес поднялся и сразу же упал после еще одного бокового – нокдаун №2. Экс-чемпион мира снова поднялся на ноги и россиянин начал забивать его у канатов пока рефери не остановил бой. Итог – технический нокаут за пару минут до финального гонга.

Подробный разбор всего поединка Линарес – Абдуллаев.