Поражение Пакьяо – один из главных апсетов в боксе в 2021 году

Филиппинец проиграл единогласным решением судей

Фото: MMA Mania

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) проиграл обладателю титула WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу (27-4, 12 КО).

Бой прошел всю дистанцию, а на судейских записках довольно уверено победил кубинец.

Такой результат – один из главных апсетов в боксе в этом году, а, возможно, даже главный, учитывая масштаб встречи. Перед поединком эксперты единодушно заявляли, что Пакьяо не испытает проблем с Угасом. Букмекеры и вовсе давали на победу «Пакмэна» жалкий коэффициент 1,27, в то время как его оппонент оценивался в 4.

Филиппинец достойно принял поражение, а его соперник уже заявил о желании проводить объединительные бои.

Лучшие моменты боя Пакьяо – Угас.