Пакьяо: «У меня есть более важная проблема и более тяжелая работа, чем бокс»
Поражение Пакьяо – один из главных апсетов в боксе в 2021 году
Филиппинец проиграл единогласным решением судей
09:21
Фото: MMA Mania
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) проиграл обладателю титула WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу (27-4, 12 КО).
Бой прошел всю дистанцию, а на судейских записках довольно уверено победил кубинец.
Такой результат – один из главных апсетов в боксе в этом году, а, возможно, даже главный, учитывая масштаб встречи. Перед поединком эксперты единодушно заявляли, что Пакьяо не испытает проблем с Угасом. Букмекеры и вовсе давали на победу «Пакмэна» жалкий коэффициент 1,27, в то время как его оппонент оценивался в 4.
Филиппинец достойно принял поражение, а его соперник уже заявил о желании проводить объединительные бои.
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