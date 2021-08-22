Поражение Пакьяо – один из главных апсетов в боксе в 2021 году

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 6
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:2 Окончен
22:00 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия 1:1 Окончен
20:30 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Окончен
23:00 Атлетик - Барселона 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух 2:0 Окончен
19:30 Черноморец - Шахтер 0:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон -:- Запланирован
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь -:- Запланирован
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик -:- Запланирован
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован

Поражение Пакьяо – один из главных апсетов в боксе в 2021 году

Филиппинец проиграл единогласным решением судей
Бокс Профессиональный бокс
09:21
Поражение Пакьяо – один из главных апсетов в боксе в 2021 году
Фото: MMA Mania

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) проиграл обладателю титула WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу (27-4, 12 КО).

Бой прошел всю дистанцию, а на судейских записках довольно уверено победил кубинец.

Такой результат – один из главных апсетов в боксе в этом году, а, возможно, даже главный, учитывая масштаб встречи. Перед поединком эксперты единодушно заявляли, что Пакьяо не испытает проблем с Угасом. Букмекеры и вовсе давали на победу «Пакмэна» жалкий коэффициент 1,27, в то время как его оппонент оценивался в 4.

Филиппинец достойно принял поражение, а его соперник уже заявил о желании проводить объединительные бои.

Лучшие моменты боя Пакьяо – Угас.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Йорденис Угас Мэнни Пакьяо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Уорд отреагировал на поражение Пакьяо в бою с Угасом
Уорд отреагировал на поражение Пакьяо в бою с Угасом
Бокс Профессиональный бокс
10:25
Редкач – Пакьяо: «Что бы ни случилось, ты – икона бокса»
Редкач – Пакьяо: «Что бы ни случилось, ты – икона бокса»
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Пакьяо выбросил вдвое больше ударов, чем Угас
Пакьяо выбросил вдвое больше ударов, чем Угас
Бокс Профессиональный бокс
09:23
Пакьяо: «У меня есть более важная проблема и более тяжелая работа, чем бокс»
Пакьяо: «У меня есть более важная проблема и более тяжелая работа, чем бокс»
Бокс Профессиональный бокс
09:05
Угас: «Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе»
Угас: «Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе»
Бокс Профессиональный бокс
08:49
Пакьяо – о завершении карьеры: «Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение»
Пакьяо – о завершении карьеры: «Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение»
Бокс Профессиональный бокс
08:39

Новости: Бокс

Уорд отреагировал на поражение Пакьяо в бою с Угасом
Уорд отреагировал на поражение Пакьяо в бою с Угасом
Профессиональный бокс
10:25
Бывший чемпион мира: «Не был в восторге, когда увидел бои Усика в супертяжелом весе»
Бывший чемпион мира: «Не был в восторге, когда увидел бои Усика в супертяжелом весе»
Профессиональный бокс
10:24
Редкач – Пакьяо: «Что бы ни случилось, ты – икона бокса»
Редкач – Пакьяо: «Что бы ни случилось, ты – икона бокса»
Профессиональный бокс
10:00
Одна из главных молодых звезд современного бокса попал в авиакатастрофу
Одна из главных молодых звезд современного бокса попал в авиакатастрофу
Профессиональный бокс
09:37
Пакьяо выбросил вдвое больше ударов, чем Угас
Пакьяо выбросил вдвое больше ударов, чем Угас
Профессиональный бокс
09:23
Поражение Пакьяо – один из главных апсетов в боксе в 2021 году
Поражение Пакьяо – один из главных апсетов в боксе в 2021 году
Профессиональный бокс
09:21
Пакьяо: «У меня есть более важная проблема и более тяжелая работа, чем бокс»
Пакьяо: «У меня есть более важная проблема и более тяжелая работа, чем бокс»
Профессиональный бокс
09:05
Угас: «Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе»
Угас: «Я намерен объединить титулы в полусреднем дивизионе»
Профессиональный бокс
08:49
Пакьяо – о завершении карьеры: «Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение»
Пакьяо – о завершении карьеры: «Позвольте мне расслабиться, а затем принять решение»
Профессиональный бокс
08:39
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
98
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости