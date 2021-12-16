Порье – о потенциальном поединке с Диасом: «Это было бы здорово»

Бойцы могут подраться уже через пару месяцев

Дастин Порье / фото - Getty Images

На первом номерном турнире UFC в 2022 году – UFC 270 может состояться бой Дастина Порье (28-7) против Нэйта Диаса (20-13).

В интервью порталу MMA Fighting Порье высказался об этих слухах, заявив, что готов принять вызов.

«Бой с Нейтом Диазом? Это было бы здорово. Я не знаю, какие у них планы с UFC. В преддверии моего боя я видел много контрактных материалов. Думаю, у них возникает много споров по поводу организации боев. У меня даже нет временных рамок для нового боя. Как уже говорил ранее, я здоров. Я хочу драться».

UFC 270 запланирован на 22-е января 2022 года.

Напомним, в своем последнем бою Порье проиграл Оливейре и упустил шанс завоевать чемпионский титул легкого веса.