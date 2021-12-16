Известно, когда состоится бой Порье – Диас
Порье – о потенциальном поединке с Диасом: «Это было бы здорово»
Бойцы могут подраться уже через пару месяцев
11:57
Дастин Порье / фото - Getty Images
На первом номерном турнире UFC в 2022 году – UFC 270 может состояться бой Дастина Порье (28-7) против Нэйта Диаса (20-13).
В интервью порталу MMA Fighting Порье высказался об этих слухах, заявив, что готов принять вызов.
«Бой с Нейтом Диазом? Это было бы здорово. Я не знаю, какие у них планы с UFC. В преддверии моего боя я видел много контрактных материалов. Думаю, у них возникает много споров по поводу организации боев.
У меня даже нет временных рамок для нового боя. Как уже говорил ранее, я здоров. Я хочу драться».
UFC 270 запланирован на 22-е января 2022 года.
Напомним, в своем последнем бою Порье проиграл Оливейре и упустил шанс завоевать чемпионский титул легкого веса.
Комментарии 0