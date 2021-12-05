Портер: «Лопес должен переосмыслить определенные вещи и успокоиться»
Портер: «90 процентов, что я не возобновлю карьеру»
Американец высказался о возвращении в профессиональный бокс
17:40
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Ветеран Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на своем YouTube-подкасте высказался о решении завершить боксерскую карьеру.
«По поводу завершения карьеры, то сейчас приведу интересный пример. Вы ведь знаете, что я люблю кино, и фильм, который действительно описывает мои последние лет 10 жизни, – это «Плохие Парни 2». Мне нравится этот фильм, и во второй части там есть такой эпизод, где Уилл заходит в кабинет и спрашивает у Мартина: «Ты серьезно уже подписал бумаги об уходе? Или как? Как бы, ты просто уже 10 лет зарекаешься про уход, я думал так и будет дальше». Ему отвечает Мартин: «Это все ради блага моей семьи». Так вот, я тоже все собирался завершить карьеру уже лет 10, постоянно думал, что будет дальше, а как будет после всего этого, что может произойти и так далее. Вы спрашиваете, есть ли шанс на возвращение… 90 процентов, что я не возобновлю карьеру. Супруга моя сейчас бы хотела услышать, что 99 процентов. Мне кажется, что я сделал все правильно и о своем уходе тоже заявил нужным образом».